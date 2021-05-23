السوبر الأفريقي.. بعثة الأهلي تهبط ترانزيت فى مطار أسوان قبل التوجه إلى الدوحة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهليا إلي مطار أسوان وهبطت الطائرة ترانزيت لمدة ساعة قبل أن تستكمل رحلتها الي الدوحة.

كانت البعثة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، غادرت مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا منذ قليل على متن طائرة خاصة في طريقها إلى قطر؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.



وأنهى فريق الكرة بالأهلي مهمته في جنوب إفريقيا بنجاح، بعد التعادل بهدف أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في القاهرة بهدفين دون رد، وحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويخوض الأهلي مباراة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل، ويبحث الفريق عن لقب جديد يضاف إلى سجلات النادي على مستوى إفريقيا.‏