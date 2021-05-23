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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الشرقية: عمل إتاحات لأصحاب الكراسي المتحركة بديوان المديرية

رامب
رامب

أكد محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية تم الانتهاء من انشاء مطلع صناعي (رامب) للتيسير علي ذوي الهمم، وقضاء مصالحهم ومساعدتهم على التنقل بالمديرية بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات لهم. وذلك تحت رعاية الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واستكمالاً لدور مديرية التضامن في الاهتمام بذوي الهمم .

 

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان ذلك يأتي في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولتوفير كافة احتياجاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتقدم المجتمع .

محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير قرى مركز الحسينية

وأشار "الحجاجي " الي انه تم وضع خطة عمل لإنشاء مطلع صناعي لخدمة ذوي الهمم والإعاقة الحركية والتسهيل عليهم أثناء حصولهم علي الخدمات المختلفة من المديرية،  كما أن مديرية التضامن الاجتماعى لا تدخر جهداً في توفير اوجه الرعاية المجتمعية التي من شأنها رفع درجة تفاعلهم بالمجتمع والاهتمام بهم.

 

وعلي جانب آخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية  خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية  من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة بلبيس  قامت بتغريم  (١٧) مواطنا غرامة فوريه لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقيه كأحد أهم الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، كما تمكنت رئاسة المركز من رفع (٧٥ ) إشغال مخالف ومصادرة ( ١٠ ) شيش من كافيهات مخالفة.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر  بغلق  ٢ كافيتريا وتم التحفظ على  (٣٠ )شيشة و اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين ، كما قامت رئاسة المركز بالتحفظ على ثلاثة موازين كهربائيه وغلق ٣ محال مسليات  لمخالفتهم توقيتات الحظر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال أصحابها، كما تم اغلاق ٣ ملاعب لكرة القدم بنطاق الوحده المحليه بقصاصين الازهار وغلق الكافيتريات الخاصه بهم لمنع تجمعات المواطنين حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض سرادق عزاء كبير بقرية المهدية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازيه و تم تغريم ( ١٠) مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامه الواقية.

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تضامن الشرقة محافظات اخبار الشرقية اخبار محافظة الشرقية رئيس لجنة التضامن الاجتماعى

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