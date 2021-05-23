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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

291 ألف جنيه.. إيرادات فيلم ديدو لـ كريم فهمي أمس

فيلم ديدو
فيلم ديدو

بلغت إيرادات فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي أمس، السبت 291 الفا و355 جنيها، ليأتي ثاني أفلام العيد من حيث الصدارة، بعد فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال.

 

برومو فيلم ديدو

وطرح المنتج أحمد السبكي، مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت و بيومي فؤاد ، والذي من المقرر طرحه بالسينما احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.

 

وبمجرد نزول البرومو، تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة، التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة، داخل صناعة السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

 

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

فيلم ديدو يحقق إيرادات بلغت 378 ألف جنيه خلال يوم

بطلة فيلم ديدو تكشف كواليس العمل

ملخص أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

 

عرض فيلم ديدو

حرص أحمد فهمي على مساندة كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في السينما، وكشف عن رأيه في الفيلم، قائلا: "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

سينما كريم فهمي حمدي الميرغني هدي المفتي محمد ثروت فيلم ديدو

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