موعد المباريات.. تأهل القطن الكاميروني وشبيبة القبائل لنصف نهائي الكونفدرالية

حسم فريق القطن الكاميروني وشبيبة القبائل الجزائري، تأهلهما رسميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد انتهاء مباراتي إياب دور ربع النهائية للبطولة.

وتمكن فريق القطن الكاميروني من التأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية رغم خسارته 2 - 1، أمام فريق جراف دي داكار حيث استفاد من فوزه بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

وصعد فريق شبيه القبائل على حساب الصفقاسي التونسي بعد تعادلهما 1 - 1 في المباراة التي أقيمت في الجزائر؛ وذلك بعد فوزه بهدف دون رد في مباراة الذهاب بتونس ليحسم صعوده للدور نصف النهائي.



ويلتقي القطن الكاميروني، شبيبة القبائل في دور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية بينما يلتقي بيراميدز، الرجاء المغربي بعد تأهلهما على حساب إنيمبا النيجيري وأورلاندو بيراتس.

وتقام مباريات دور نصف النهائي مرحلة الذهاب يوم 20 يونيو المقبل، والإياب يوم 27 من الشهر ذاته.