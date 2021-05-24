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عضو تحديث الري بوزارة الزراعة يوضح أهمية منظومة الري الحديث والفرق بينها وبين التقليدي

صدى البلد

كشف جمعة بيكر، عضو فريق تحديث الري بوزارة الزراعة  أهمية منظومة الري الحديث والفرق بينها وبين التقليدي.

وأوضح بيكر، خلال مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز”، أن الرى الحديث هو الإدارة الذكية المتكاملة لمياه الرى فى الزراعة.

وقال عضو فريق تحديث الري بوزارة الزراعة، أن الري التقليدي، عبارة عن مرورة المياه عبر الخطوط والشرائح والأحواض، مما يصعب التحكم فى المياه، عكس الرى الحديث.

وتابع: الرى الحديث يعتمد على 3 محاور متكاملة تعمل معا، وهي إدارة مصادرة الرأي، إدارة انظمة الرى داخل الحقول، وأنظمة الري الحديثة.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول امس اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة.

أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تطبيق منظومة الري الحديث يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام مواردها المائية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها إلى جانب العمل على ترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في معدلات تنفيذ هذه المنظومة، ولذا فقد عملت الدولة على وضع خطة طموح لتمويل الأراضي الزراعية التي يتم ريّها بالطرق التقليدية إلى نظام الري الحديث؛ بهدف دعم وتشجيع الفلاحين للتحول للري الحديث؛ لتوفير مياه الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن تحقيق عدالة توزيع مياه الري، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام. 

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