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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار فورد ايكو سبورت موديل 2021.. صور

تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات و أسعار فورد ايكو سبورت موديل 2021|

تقدم العلامة التجارية الخاصة بشركة فورد الامريكية، باقة من الإصدارات المتنوعة، ومن بينها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام فورد ايكو سبورت موديل 2021، التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تضم عدة تجهيزات داخلية، إلى جانب وسائل الرفاهية و التحكم مع اختلاف الفئات.

المواصفات الفنية لـ فورد ايكو سبورت موديل 2021 

زودت السيارة بمحرك من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، مع 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد أوامر عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة عبر هذه الإمكانيات من نقطة الثبات 0 حتى تصل لـ 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، بينما تستهلك 5.8 لتر من الوقود عندما تخوض مسافة تبلغ 100 كم.

القياسات الهيكلية لـ فورد ايكو سبورت موديل 2021

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4273 مم، وعرض 2075 مم، و1653 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 310 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 16إلى 17 بوصة.

وسائل الأمن و السلامة للسيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021

وتحتوي السيارة على مكابح ABS  مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، و خاصية الثبات الالكتروني ESP، مع خاصية متابعة ضغط الإطارات، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

و يبلغ سعر السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها: 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND PLUS 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT PLUS 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 370 ألف جنيه.

مواصفات اسعار فورد فورد ايكو سبورت موديل 2021 فورد الأمريكية الأمريكية

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