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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 - 5 - 2021

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين الموافق 24-5-2021، على إغلاقات أمس الاحد، وذلك بحسب آخر تحديث لموقع “إيجيبت جولد بريس توداي” المتخصص في أسعار المعدن الأصفر بشكل لحظي.

 

سعر الذهب عيار 21  

وحسب آخر تحديث فقد بلغ سعر أعلي سعر لجرام 21 الأشهر انتشارا في أعيرة الذهب نحو 807 جنيها مقابل 7805 جنيها كحد أدنى للبيع اليوم الإثنين .


سعر الذهب عيار 24  

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أنواع الذهب ما يقرب من 922 جنيها كأعلي سعر مقارنة بـ مقابل 920 جنيهات كأقل سعر لبيع ذات العيار اليوم الإثنين .


سعر الذهب عيار 18  

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 692 جنيها مقابل 690 جنيها كأقل سعر لبيع ذات العيار اليوم الإثنين .


سعر الذهب عيار 14   

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 538 جنيها  مقابل 537 جنيها  كأقل سعر لبيع ذات العيار اليوم الإثنين ، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 922.3 ألف جنيه .


الدمغة والمصنعية 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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