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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عاصفة ثلجية تقتل 20 متسابق بماراثون

عاصفة ثلجية تقتل 21 متسابقا بماراثون صيني | صور وفيديو

عاصفة ثلجية تقتل
عاصفة ثلجية تقتل 20 متسابق بماراثون صيني

لقي 21 شخصا، من بينهم اثنان من نخبة  متسابقي  ماراثونات الصين، مصرعهم بعد تساقط الجليد  والأمطار المتجمدة والرياح العاتية في سباق جبلي عبر البلاد فى مقاطعة قانسو.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ضرب الطقس القاسي  منطقة  السباق الذي يبلغ طوله 62 ميلًا والذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر ذات المناظر الخلابة بعد ظهر يوم السبت.

ومن بين القتلى بطل المسافات الطويلة ليانج جيج ، الذي فاز بالعديد من سباقات الالتراماراثون في الصين في السنوات الأخيرة ، وهوانج جوان جون ، وهو رياضي أصم أبكم ، فاز بماراثون الرجال المعاقين سمعًا في دورة الألعاب الأولمبية الوطنية للمعاقين 2019 في تيانجين.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) أن 21 من بين 172 مشاركا لقوا حتفهم ، نقلا عن مقر قيادة الإنقاذ المحلية ، في حين أن 151 آخرين أصبحوا الآن بأمان.

قال رئيس بلدية مدينة بايين ، تشانغ شوتشين ، إنه في منتصف نهار يوم السبت تقريبًا ، تأثر قسم من مسار التراماراثون الوعرة - بين نقطتي الطريق من 12 إلى 19 ميلًا - `` فجأة بالطقس الكارثي ''.

 

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