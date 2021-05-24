أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 24 مايو 2021

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين 14 مايو 2021، استقرارا على تراجع أمس إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وذلك وفقا لمتوسط الأسعار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار في بنك مصر إيران

وبحسب آخر تجديث فقد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر إيران إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأغلق عرض شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلى المصري عرض الأسعار عند مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.60 جنيه، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في فروع بنك بلوم

وبينت شاشات التداول داخل فروع بنك بلوم وصلت مستويات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وعلى صعيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمام بنك كريدي أجريكول عرض بنك كريدي أجريكول السعر في بختام التعاملات اليوم عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وفيما يخص البنوك المتخصصة، يقدم البنك العقاري المصري العربي سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

يقدم بنك أبوظبي التجاري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يقدم بنك المصرف العربي الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك HSBC

وعند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع يعرض بنك HSBC سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال التعاملات.

أقل سعر للدولار في مصر

كما يعرض بنكي الأهلي ومصر السعر الأقل للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.