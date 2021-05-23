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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

النائب محمد داود يتلقى لقاح كورونا بمستشفى مطوبس المركزي .. صور

النائب محمد عبد العليم
النائب محمد عبد العليم داود

أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تلقيه لقاح كورونا "سينوفارم" داخل مستشفى مطوبس المركزي.
 

وناشد "داود" المواطنين بضرورة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا وذلك من أجل القضاء على وباء كورونا، سائلاً المولى عزوجل أن يرفع الوباء والبلاء عن مصرنا الحبيبة وسائر بلاد العالم.

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وفي سياق متصل، صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، باعتماد 5 مراكز جديدة لتلقي اللقاح داخل المحافظة؛ استكمالا للتوسع فى منظومة تلقي لقاح كورونا؛ لتوفير مشقة السفر والتنقل على المواطنين.

 وقالت "سلام"، خلال بيان لها، إن المراكز الجديدة هي "المركز الطبي بمدينة بيلا، والمركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، مستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي ، مستشفي برج البرلس المركزي".

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى افتتاح 5 مراكز، خلال الفترة السابقة، وهي،  مستشفي قلين المركزي، مستشفى سيدي غازي المركزي،  مستشفى دسوق العام، المركز الطبي بمدينة الحامول، ومركز التطعيم الموجود ببنك الدم الإقليمي بمدينة كفرالشيخ.

 

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مجلس النواب التعليم الفني كورونا محافظة كفر الشيخ عضو مجلس النواب تلقي لقاح كورونا

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