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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات عالية الأداء .. بورشه تكشف عن CAYENNE الرياضية| صور

بقدرات عالية الأداء
بقدرات عالية الأداء .. بورشه تكشف عن CAYENNE الرياضية| صور

تعتبر شركة بورشه هي واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات الفاخرة و الرياضية حول العالم، حيث كشفت في وقت سابق عن نسختها الشهيرة CAYENNE و لكن مع اطلالة رياضية قوية تجعلها تنتمي إلى فئة الـ SUV، معها عدة لمسات خارجية و داخلية أيضًا ضمن باقة التجهيزات.

تستمد CAYENNE الرياضية قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات، بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 541 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 850 نيوتن/متر، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 300 كم/ساعة.

و مع هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة الرياضية أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر تقارب الـ 4 ثوان، بينما ترتكز على إطارات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، مع جنوط معدنية من تصميم هندسي فريد.

و تعتمد السيارة على مقدمة انسيابية ولكنها مدببة بعض الشيء، تتميز بمصابيح فيراري الانسيابية الشهيرة، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع هيكل خارجي يخمل الكثير من اللمسات الانسيابية.

و جاءت الناحية الخلفية للسيارة بمنظومة عادم مزدوجة الأداء، من التيتانيوم تعمل على تضخيم صوت محرك V8، مع عواكس ضوئية على جانبي الصادم، و تعد CAYENNE الرياضية واحدة من اشرس المنافسين للنسخة لامبورجيني أوروس و التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفنية أيضا.

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بقدرات عالية الأداء .. بورشه تكشف عن CAYENNE الرياضية| صور

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