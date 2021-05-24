إشادة برلمانية واسعة بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب وإفرازها جيل قوى من الشباب.. نواب: نجحت فى تفريغ قيادات سياسية وشبابية يشار اليها بالبنان

رئيس شباب النواب: الاكاديمية الوطنية للتدريب نجحت فى تفريغ قيادات سياسية وشبابية

خالد بدوى: مصر نجحت فى كسر الحاجز مع الشباب من خلال الاكادمية

نشوى الديب: فخورة بانني خريجة الدفعة الثانية الاكاديمية الوطنية للتدريب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،إشادات واسعة بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الاكاديمية الوطنية للتدريب، وإفرازها جيل قوي من الشباب الذين تمكنهم سياسيا وإداريا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة موازنة الاكاديمية الوطنية للتدريب ، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية .



وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إنشاء الاكاديمية جاء بناءا على توصية من رئيس الجمهورية بنقل الشباب من مرحلة التأهيل الي التمكين، و ما حدث بالفعل بعدما وجدنا مشاركة الشباب في كافة القطاعات لتولي المناصب القيادية.

وأضاف أن الاكاديمية نجحت فى تفريغ قيادات سياسية وشبابية يشار اليها بالبنان، ونجحت مديرة الاكاديمية فى كتابة اسمها واسم الاكاديمية بحروف من ذهب، مشددا على تقديم اللجنة كافة الدعم اللازم لاستمرار النجاحات الكبيرة للأكاديمية.

وعقد رئيس لجنة الشباب مقارنة بين هيئة استاد القاهرة التي تم مناقشة موازنتها اليوم ، قائلا ؛" المقارنة بين خطة هيئة الاستاد وبين خطة عمل الاكاديمية ظالمة فنحن امام نهج علمي محترم وفكر محترم .. كان نفسنا نري ذلك من مسئولي هيئة الاستاد او جزء مثل ذلك العرض حتي نتفاءل ولكن منذ عام 2016 ننتظر خطة من هيئة الاستاد ولم يحدث وهو ما تسبب في تشاؤم اللجنة ".

وتابع :" الحمد لله تفاءلنا بمستقبل مصر بعد عرض الدكتورة رشا راغب إنجازات الاكاديمية.. مهما كان المخصص الاكاديمية في الموازنة سنوافق عليه لان اهم استثمار هو في راس المال البشري".

من جانبه قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية نجحت من خلال الاكاديمية في حل المعادلة الصعبة من ٣٠ سنة وهي كسر الحاجز مع شباب مصر وسيشهد التاريخ للرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه اول من كسر ذلك الحاجز .

وأشار الي ان اللجنة كانت اليوم بين بين نموذجين دعمهما الرئيس السيسي وكانت الارادة واحدة فرئيس الجمهورية كانت إرادته واضحة في تطوير هيئة الاستاد لتكون هيئة اقتصادية، ولكن الفرق بين هيئة الاستاد والاكاديمية الوطنية هي وجود إدارة شاطرة علي حد قوله .

وتابع :" استطاعت كتيبة الدكتورة رشا راغب في تحويل الاكاديمية لكيان عملاق بأقل الإمكانيات وفشل مسئولي ادارة استاد القاهرة في تحقيق أي انجازات وحققت خسائر سنوية تصل الي 16 مليون جنيه رغم ما يتوافر لها من امكانايات واصول تبلغ 51 مليار جنيه .

وأشار "بدوي" إلي أهمية زيادة موازنة الاكاديمية الوطنية للشباب التي تكشف ادعاءات المعارضة بإننا نبني مدنا ولا نهتم بالشباب، حيث اثبتت الدولة المصرية من خلال تلك الاكاديمية التي ساهمت في وجود نواب ومحافظين من الشباب ان الدولة حريصة علي بناء الانسان ".

من جانبه قال النائب اسامة عبدالعاطي، ان الاكاديمية الوطنية للتدريب أفرزت جيلا من أعضاء مجلس النواب ، الواعي سياسين والملم بكافة القضايا مطالبين من رشا راغب المدير التنفيذي الاكاديمية بإعطاء دورات تدريبة لمن يريد الترشح لاي انتخابات برلمانية ويكون الشرط الأساسي لقبول أوراق الترشح هو الحصول علي شهادة تأهيل من الاكاديمية.

ومن جانبه قال النائب محمد إسماعيل ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن الأرقام هي التي تتحدث عن نفسها حيث نجحت الاكاديمية في حل اللغز الذي كان يؤرق الدولة المصرية ووجدت حل لتمكين الشباب من خلال انشاء الاكاديمية.

وفي سياق متصل طالبت النائبة نشوي الشريف ، بزيادة موازنة الاكاديمية لعد النجاح الكبير الذي حققته حتي تستطيع تدريب اكبر قدر من الشباب ،وهو ما طالبته به أيضا النائبة آية مدني، مؤكدة ان قضية الشباب قضية أمن قومي واذا تعنتت وزارة المالية ضد موازنة الاكاديمية فستكون بذلك ضد البلد قائلة :" فخورة بانني خريجة الدفعة الثانية الاكاديمية الوطنية للتدريب".

وقال النانب عمر درويش ،ان تعظيم ميزانية الاكاديمية سيخرجنا من المفهوم الضيق اليحيى كلما ضخت ميزانية قوية في الاكاديمية ستكون المخرجات والمكتسبات أكبر وهو ما أيدته النائبة غادة علي التي أكدت ان الدكتورة رشا راغب رمز للأكاديمية وتأثيرها نتائجه واضحة علي الشباب وأصبحت الاكاديمية هي الملاذ الآمن للشباب لافتة الي ان حق الاكاديمية في زيادة الموازنة حق مشروع .

وطالبت النائبة ولاء عبدالفتاح، ان يمتد نشاط الاكاديمية لشباب الجامعات وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مطالبة بزيادة الموازنة الخاصة بها، فيما طالب النائب طارق سيد بضرورة القضاء علي فوضي بيزنس مراكز التدريب الوهمية والتي استخدمت التدريب كوسيلة لتحصيل الأموال ومنحت القاب مثل دكتور ومستشار لغير المؤهلين بشكل جيد.

وطالب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، أن يستفاد العاملين بالحقل الرياضي من جهود الاكاديمية الوطنية للتدريب وذلك ليتمكنوا من القيادة سواء علي مستوي الإدارة أو التدريب.