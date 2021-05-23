المركزي لمتبقيات المبيدات يكشف خطوات براءة البطيخ من التلوث

تسمم البطيخ والخوخ

قالت الدكتورة هند عبد اللاه محمود مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لوزارة الزراعة ، إن وضع صادرات مصر الزراعية خاصة الخضر والفاكهة آمن وفي تحسن دائم بفضل تنظيم واهتمام وزارة الزراعة.

وأوضحت "محمود" خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أنه تم سحب عينات من بعض الباعة الجائلين (إجمالي عدد 57 عينة) وذلك لتحليل متبقيات المبيدات بها والملوثات الميكروبية.

وأضافت :"علشان المواطنين يكونوا مطمئنين بشكل أكبر المعمل لا يقوم بدوره فى حالة انتشار شائعات عن منتج زراعى فقط وإنما يرصد متبقيات المبيدات فى المحافظات المختلفة من خلال لجان تقوم بجمع عينات أسبوعيًا لتحليلها والتأكد من صحتها ".

وأكدت "مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات" أنه عندما انتشرت الشائعات حول البطيخ قمنا بدورنا وتم جمع عينات من السوق بـ 11 محافظة وتم التأكد من صحته ولا يوجد أى بطيخ تتجاوز به نسبة المبيدات ، والدليل على ذلك صادرات مصر الزراعية الآن تغزو جميع الاسواق العالمية نتيجة التحليل الجيد لعينات المتبقيات .

وتابعت قائلَة :"أرفض كلمة مسمم أو مسرطن ، لأنه عندما يتسبب أى منتج فى التسمم أو السرطان لأى شخص هذا يعنى أنه تم تناول كميات كبيرة جدًا من المبيدات ، أو تم تناوله مباشرة، وهذا غير موجود بالمنتجات، لذا فالمبيدات متهم برىء لأن هناك أسبابا أخرى مثل الميكروبات والفيروسات التى تسبب التلوث ،خاصة أن نسبة المبيدات في البطيخ أو الخوخ قليلة جداً لا تسبب الأمراض ، ولاتوجد أى أسس علمية تؤكد أنهما يتسببان فى التسمم أو السرطان" .