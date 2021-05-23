مصرع 14 شخصًا بينهم 6 إسرائيلين في سقوط عربة تلفريك بإيطاليا

سقطت عربة تلفريك كانت تنقل الزوار إلى بعض البحيرات على قمم الجبال الأكثر جمالاً في شمال إيطاليا اليوم الأحد حيث سقطت على المنحد ر، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، بينهم 6 إسرائيليين.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، نقلاً عن السلطات الإيطالية، فإن من بين الضحايا على ما يبدو زوجان إسرائيليان يعيشان في إيطاليا وطفليهما.

وقالت الوزارة إن زوجين مسنين آخرين، من المحتمل أن يكونا في زيارة من إسرائيل، قتلا أيضا ، مضيفة أن المعلومات لا تزال قيد التحقق.

وقالت وزارة الخارجية إنها لن تنشر أسماء الضحايا حتى تؤكد إبلاغ أسرهم.

وقالت خدمة الإنقاذ في جبال الألب على تويتر إن عدد القتلى قد يرتفع أكثر من الحادث الذي وقع في ستريسا، وهي منتجع على ضفاف بحيرة ماجوري في منطقة بيدمونت الإيطالية. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، يُعتقد أن السيارة سقطت على بعد حوالي 15 متراً (50 قدماً).