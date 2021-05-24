بقيمة 3.6 مليون يورو.. البنك الأفريقي للتنمية يقدم منحة لدعم موريتانيا

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم منحة لموريتانيا تناهز قيمتها 3.6 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الحوكمة الاقتصادية وإدارة الاستثمارات بهذا البلد.



وقال المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية المكلف بمنطقة شمال أفريقيا محمد العزيزي: إنّ الأهداف الرئيسة لهذه المنحة تتمثل في "تحسين انتشار الاستثمار العمومي وتعزيز الاستثمار الخاص إضافة إلى دعم جهود تعافي الاقتصاد الموريتاني، ما يعزز استجابته لتداعيات جائحة كوفيد-19 ".



وأوضح العزيزي في تصريح أنّ المنحة "ستساعد في تسهيل تنفيذ ومراقبة محفظة المشاريع في قطاعات التدخل ذات الأولوية على مستوى مشروع الأولويات الرئاسية ".