محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالزينية

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالزينية
تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها بمركز الزينية جنوب الأقصر.
وبدأت الجولة بتفقد محطة رفع صرف صحي الزينية بحري، والمكونة من خطوط طرد، وشبكات انحدار، ومحطة معالجة ثنائية بنظام المعالجة الميكانيكية، وخط سيب نهائي علي مصرف الحبيل.
كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع صرف صحي الزينية والذي من المقرر ان ينتهي العمل في ٦ محطات رفع من المشروع خلال ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ ، ويتضمن المشروع محطتين رئيسيتين وهما الزينية بحري، والمدامود بحري، و٤ محطات فرعية وهي محطات الصعايدة ، العشي، المدامود قبلي، الزينية قبلي.
ومن المقرر ان ينتهي العمل في المحطة الفرعية لصرف صحي مدامود العجوز في يناير المقبل.
كما بدأت أعمال الرفع المساحي في محطات نجع الشاعر ، ونجع الحمدين، ونجع جاد الكريم.
كما التقي محافظ الأقصر بالمواطنين من أهالي مركز الزينية، واستمع إلي مشكلاتهم حول نقص الأسمدة الزراعية.
وتم التواصل علي الفور مع دكتورة أمل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر ، والتي أفادت بأنه تم تحرير برامج الشحن من الأسمدة، والتوريد ممتد وجاري صرف الأسمدة حتي شهر سبتمبر باستخدام كارت الفلاح.
كما طلب الأهالي إنشاء مكتب للسجل المدني بقرية العشي، وتوفير خط سيرفيس من الزينية إلي طيبة، وإمكانية تحويل المستشفي التكاملي إلي منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد محافظ الأقصر أنه سيتم بحث مشكلات المواطنين ومخاطبة الجهات المعنية.
رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي، والعميد عمرو حسن وكيل الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد مهندس يحيي أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس مركز الزينية، وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروعات.