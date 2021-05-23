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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالزينية

محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها بمركز الزينية جنوب الأقصر.


وبدأت الجولة بتفقد محطة رفع صرف صحي الزينية بحري، والمكونة من خطوط طرد، وشبكات انحدار، ومحطة معالجة ثنائية بنظام المعالجة الميكانيكية، وخط سيب نهائي علي مصرف الحبيل.

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كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع صرف صحي الزينية والذي من المقرر ان ينتهي العمل في ٦ محطات رفع من المشروع خلال ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ ، ويتضمن المشروع محطتين رئيسيتين وهما الزينية بحري، والمدامود بحري، و٤ محطات فرعية وهي محطات الصعايدة ، العشي، المدامود قبلي، الزينية قبلي.


ومن المقرر ان ينتهي العمل في المحطة الفرعية لصرف صحي مدامود العجوز في يناير المقبل.
كما بدأت أعمال الرفع المساحي في محطات نجع الشاعر ، ونجع الحمدين، ونجع جاد الكريم.
كما التقي محافظ الأقصر بالمواطنين من أهالي مركز الزينية، واستمع إلي مشكلاتهم حول نقص الأسمدة الزراعية.


وتم التواصل علي الفور مع دكتورة أمل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر ، والتي أفادت بأنه تم تحرير برامج الشحن من الأسمدة، والتوريد ممتد وجاري صرف الأسمدة حتي شهر سبتمبر باستخدام كارت الفلاح.


كما طلب الأهالي إنشاء مكتب للسجل المدني بقرية العشي، وتوفير خط سيرفيس من الزينية إلي طيبة، وإمكانية تحويل المستشفي التكاملي إلي منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد محافظ الأقصر أنه سيتم بحث مشكلات المواطنين ومخاطبة الجهات المعنية.


رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي، والعميد عمرو حسن وكيل الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد مهندس يحيي أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس مركز الزينية، وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروعات.

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صرف صحي الأقصر مشروعات الصرف الصحي المستشار مصطفي ألهم محطة رفع صرف صحي للمشروعات محطات

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