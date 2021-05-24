شاهد صلح بين قبائل مطروح وقنا فى واقعة اختطاف طفل.. فيديو

إنهاء الخلاف بين قبائل مطروح وقنا

نجحت لجنة المساعي الحميدة من عمد وعواقل قبائل مطروح في إجراء الصلح بين قبيلة الكميلات من قبائل مطروح مع أبناء بلدة دشنا بمحافظة قنا وإنهاء الخلاف بينهما بعد عدة جلسات من تقريب وجهات النظر حتى تكلل بإصلاح ذات البين.





وأكد مطير عمران مدير التعليم الابتدائي بالإدارة التعليمية بالنجيلة أنه تم بحمد الله إنهاء الخلاف بين أبناء قبائل مطروح وقنا بالتنسيق ومجلس عمد ومشايخ مطروح برئاسة الشيخ صلاح سعد رئيس مجلس العمد والمشايخ.



وأضاف أن رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح قام بتشكيل لجنة من السادة عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح لإنهاء الخلاف بعد لجوء أبناء محافظة قنا للمجلس لإنهاء الخلاف بين إحدى قبائل المحافظة وبين بعض من أبناء محافظة قنا.



وأشار أن اللجنة توصلت إلى صيغة الصلح بقيام قبائل قنا بدفع دية تقدر بمليون جنيه لقبيلة الكميلات بمطروح بالإضافة إلى إقرار اليوم الأحد لاستكمال إجراءات الصلح مضيفا أن في لفتة طيبة من أبناء قبيلة مطروح تنازلوا عن استلام الدية، والحمد لله أقيم اليوم الصلح بحضور جمع غفير

من أبناء المحافظة ومن أبناء وأدى النيل، وذلك بمركز ومدينة النجيلة.



وتقدم بالشكر لكل من سعى في إتمام الصلح.



ترجع وقائع الموضوع إلى بداية شهر أبريل الماضي بورود بلاغ لقسم شرطة النجيلة بمديرية أمن مطروح، من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، باختطاف (نجل شقيقه - 8 سنوات) عقب خروجه من المدرسة، واتهامه لأحد الأشخاص (له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا) لوجود خلافات مالية بينه وشقيق جد الطفل.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن مطروح، وبمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (المتهم المذكور) وشخص آخر «مقيم بمحافظة قنا».



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المختطف حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة مطروح.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وذلك باستخدام سيارة مُستأجرة (أرشدا عنها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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