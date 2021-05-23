عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يوجه الشكر لـ مصطفى شعبان وعمرو سعد لهذا السبب

حسن الرداد
حسن الرداد

وجه الفنان حسن الرداد عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام ”، وتحديداً من خلال خاصية الاستورى ، الشكر لكل من الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد .، ونشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

 

وأعاد حسن الرداد نشر فيديو للإعلامى عمرو أديب يعلن فيه تأجيل استضافته لكل من النجمين للاحتفال بمسلسلهما “ملوك الجدعنة” بسبب اعتذارهما عن عدم الظهور خلال حلقة يوم الجمعة الماضي نظراً لوفاة الفنان سمير غانم. 

يذكر أن الفنان حسن الرداد سبق أن وافق على الظهور ضيف شرف فى حلقتين من مسلسل “ملوك الجدعنة ” .

حسن الرداد يقاضي صفحة مزيفة تنتحل شخصية ايمى سمير غانم .. شاهد

الأشهر في الوطن العربى.. حسن الرداد يتذكر سمير غانم بصورة لبدلة فطوطة

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وأشاد الفنان حسن الرداد بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم، ونشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

مصطفى شعبان سمير غانم إيمي سمير غانم رانيا يوسف محمد حماقي الفنانة هالة صدقي دلال عبد العزيز عمرو عبد الجليل الفنان حسن الرداد عمرو أديب الفنان عمرو سعد مصطفى شعبان وعمرو سعد الفنان سمير غانم وفاة الفنان سمير غانم

موضوعات متعلقة

عمرو سعد يشارك جمهوره صورة من مسلسل ملوك الجدعنة

عمرو سعد يستعيد ذكريات كواليس مسلسل ملوك الجدعنة

ترشيحاتنا

مكافحة الإدمان: مهملة 6 أشهر أمام الموظفين متعاطي المخدرات قبل الفصل.. فيديو

التنمية المحلية :اصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيا من خلال بوابة خدمات المحليات

اجتماع طارئ للجنة الزمالك الجديدة الثلاثاء.. والإدارة تؤازر الفريق أمام المصري

اتحاد الكرة يجري تعديلات على مواعيد الدوري

التعليم: زيادة مشرفي امتحانات الدبلومات لـ200 ألف.. وتنسيق مع الصحة لتطعيمهم

تاج الدين: جرعة ثالثة لمن تلقوا لقاح كورونا لتقوية الأجسام المناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

اتحاد الكرة: تتويج الأهلي بطلا لدورى 99 واعتبار الزمالك منسحبا فى هذه الحالة

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

السجن المشدد 15 عاما للمتهم بهتك عرض طفل معاق ذهنيا فى القليوبية

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ