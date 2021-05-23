حسن الرداد يوجه الشكر لـ مصطفى شعبان وعمرو سعد لهذا السبب

وجه الفنان حسن الرداد عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام ”، وتحديداً من خلال خاصية الاستورى ، الشكر لكل من الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد .، ونشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.

وأعاد حسن الرداد نشر فيديو للإعلامى عمرو أديب يعلن فيه تأجيل استضافته لكل من النجمين للاحتفال بمسلسلهما “ملوك الجدعنة” بسبب اعتذارهما عن عدم الظهور خلال حلقة يوم الجمعة الماضي نظراً لوفاة الفنان سمير غانم.

يذكر أن الفنان حسن الرداد سبق أن وافق على الظهور ضيف شرف فى حلقتين من مسلسل “ملوك الجدعنة ” .

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وأشاد الفنان حسن الرداد بموقف المطرب محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد اعتذارهما عن حضور أفراح مراعاة لوفاة الفنان سمير غانم، ونشر صورة لهما عبر حسابه على فيسبوك معلقا عليها بإيموجي.