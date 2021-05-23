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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

أطلق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد ، شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة 2021 من أمام ديوان عام المحافظة ، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

أكد محافظ البحر الأحمر أن أولمبياد الطفل المصري يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن رعاية الرئيس للنسخة الماضية والنسخ المقبلة ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذى تركز عليه وزارة الشباب والرياضة، لافتاً إلى أن أولمبياد الطفل المصري يأتي انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واعٍ وسليم صحياً وبدنياً .

 

أوضح المحافظ أن إقامة هذا الأولمبياد و الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتى تهدف الى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم؛ مضيفا دعمه الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة.

 

كما أشار محافظ البحر الأحمر  إلي أن أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى بث الروح الرياضية وخلق وتنمية روح المنافسة مع التحدى والإرادة، وتعريف الطلائع بأهداف ميثاق الدورات الأولمبية، حيث يشارك في أولمبياد الطفل المصري 2021 في نسخته الثالثة الأطفال من سن 12 إلى 14 عاماً، من المشاركين من مراكز الشباب والأندية.

 

جدير بالذكر أن الفعاليات بدأت بالسلام الوطنى والقسم الوطني للأولمبياد وانطلاق شعلة الأولمبياد بمشاركة أحد الطلائع، والتي تسلمها منه المحافظ إيذانًا ببدء فعاليات الأولمبياد على المستوى المحلي للمحافظة، وانطلق الطلائع والأطفال من أمام الديوان العام مروراً بميدان عبد المنعم رياض وصولاً إلي النادي الاجتماعي.


ويتضمن أولمبياد الطفل المصري مشاركة الطلائع والأطفال في 14 لعبة وهى: لعبة خماسي قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، ألعاب قوى، تنس طاولة، سباحة، رفع أثقال وكاراتيه وتايكوندو وجودو، َوالمصارعة.

 

حضر إطلاق شعلة الأولمبياد والفعاليات، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ومدير مديرية الشباب والرياضة فراج عبدالمقصود، وعدداً من طلائع الشباب المشاركين في عدد من الألعاب من مراكز الشباب والأكاديميات.

البحر الأحمر الغردقة أولمبياد الطفل إحترازية فيروس

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