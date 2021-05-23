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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية يخسر 5-7 من موزمبيق في افتتاح أمم أفريقيا بالسنغال

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره منتخب موزمبيق بنتيجة 5-7 فى مباراة الافتتاح لبطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في السنغال.


كانت بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية وصلت إلى السنغال للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية حيث يشارك المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية بمواجهة منتخب موزمبيق ضمن المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي المغرب وسيشل، بينما تضم المجموعة الأولى ثلاث منتخبات فقط بعد انسحاب الكونغو الديمقراطية لتقتصر المجموعة على منتخبات السنغال وأوغندا وتنزانيا، وتقام ضمنها يوم الافتتاح أيضا مباراة السنغال وأوغندا.

تقام البطولة بمدينة سالي السنغالية وتستمر حتى 29 مايو الحالي، وتعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر اقامتها بروسيا العام الجاري، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.

يرأس البعثة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المديرالفني وعبد الواحد السيد مدير المنتخب وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين اخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح،  محمود ماهر، مصطفي سمير ، مصطفي احمد    ، احمد الشحات، حسان محمد، اسلام احمد، الحسيني طه، احمد بالي، احمد ناصر،  هيثم عاطف، حسام باولو،  محمد عبد النبي، وعبدالرحمن حسن.
 

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