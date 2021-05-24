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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حملة نظافة مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.


وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع احمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة
وذلك بجانب تفريغ الحاويات  بالمدينة.

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حملات تطهير ونظافة بشوارع مدينة الأقصر


شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة. 


وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.


وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بكومير  بحملة نظافة بمنطقة العضايمة بالشارع الرئيسي ومدخل القرية وبجوار الجمعية الزراعية.

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الوحده المحلية حملة نظافة المخلفات الصلبة المستشار مصطفي ألهم النظافة العامة حملات تطهير جنوب الاقصر الأقصر

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