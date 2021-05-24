حملة نظافة مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.
وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٠ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع احمد عرابي وجسر السيالة والسعودية والنزهة
وذلك بجانب تفريغ الحاويات بالمدينة.
شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم مدير الحملة.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم.
وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بكومير بحملة نظافة بمنطقة العضايمة بالشارع الرئيسي ومدخل القرية وبجوار الجمعية الزراعية.