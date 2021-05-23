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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد ظهوره في الهند

مرض جديد يهدد العالم .. 10 معلومات عن عدوى الفطر الأبيض

عدوى الفطر الابيض
عدوى الفطر الابيض

في الوقت الذي تحارب فيه الهند الفطر الأسود الجديد الذي ظهر بين مصابي كورونا ، ظهرت عدوى أخرى تسمى الفطر الأبيض ، حيث تم رصد 4 حالات مصابة بهذه العدوى في باتنا زبيهار، كما أعلن مسؤلي الصحة في الهند أن عدوى الفطر الأبيض قد تكون أكثر خطورة من الفطر الأسود المنتشرة في الهند . 

وبعد الجدل الدائر حول عدوى الفطر الأبيض ، نستعرض أبرز المعلومات عن ذلك المرض الجديد في سطور ..

  1. تصيب عدوى الفطر الأبيض الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ،فهم الأكثر عرضة لها.
  2. تعرف عدوى الفطر الأبيض بـ داء المبيضات وهي عدوى خطيرة تؤثر على الدم أو المخ أو القلب وباقي أجزاء الجسم. 
  3. تم اكتشاف 4 حالات مصابة بعدوى الفطر الأبيض في منطقة باتنا زبيهار في الهند. 
  4. تحدث عدوى الفطر الأبيض بسبب العفن الفطري .
  5. يستنشق الإنسان هذه العدوى وتنتشر في أعضائه الحيوية .
  6. عدوى الفطر الأبيض ليست معدية ، ولا تنتقل من إنسان إلى آخر.
  7. أي شخص يعاني من نقص المناعة يمكن أن يصاب بالعدوى إذا لامس أي سطح يحتوي على هذه العفن ، مثل الماء والبيئات غير الصحية الأخرى.
  8. تسبب عدوى الفطر الأبيض أضرار جسيمة للأعضاء الحيوية خاصة الدماغ أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الكلى.  
  9. لأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري والسرطان والأمراض المصاحبة الأخرى ، والتي تتطلب استخدام الستيرويد المستمر ، قد يواجهون أيضًا خطر الإصابة بالعدوى. 
  10. أظهر معظم الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بعدوى الفطريات البيضاء أعراضًا تنفسية مشابهة لـ كورونا COVID-19 ، لكن انتهى بهم الأمر بالفحص السلبي للفيروس.

 

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