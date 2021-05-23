مرض جديد يهدد العالم .. 10 معلومات عن عدوى الفطر الأبيض

بعد ظهوره في الهند

في الوقت الذي تحارب فيه الهند الفطر الأسود الجديد الذي ظهر بين مصابي كورونا ، ظهرت عدوى أخرى تسمى الفطر الأبيض ، حيث تم رصد 4 حالات مصابة بهذه العدوى في باتنا زبيهار، كما أعلن مسؤلي الصحة في الهند أن عدوى الفطر الأبيض قد تكون أكثر خطورة من الفطر الأسود المنتشرة في الهند .

وبعد الجدل الدائر حول عدوى الفطر الأبيض ، نستعرض أبرز المعلومات عن ذلك المرض الجديد في سطور ..