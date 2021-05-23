بعد ظهوره في الهند
مرض جديد يهدد العالم .. 10 معلومات عن عدوى الفطر الأبيض
في الوقت الذي تحارب فيه الهند الفطر الأسود الجديد الذي ظهر بين مصابي كورونا ، ظهرت عدوى أخرى تسمى الفطر الأبيض ، حيث تم رصد 4 حالات مصابة بهذه العدوى في باتنا زبيهار، كما أعلن مسؤلي الصحة في الهند أن عدوى الفطر الأبيض قد تكون أكثر خطورة من الفطر الأسود المنتشرة في الهند .
وبعد الجدل الدائر حول عدوى الفطر الأبيض ، نستعرض أبرز المعلومات عن ذلك المرض الجديد في سطور ..
- تصيب عدوى الفطر الأبيض الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ،فهم الأكثر عرضة لها.
- تعرف عدوى الفطر الأبيض بـ داء المبيضات وهي عدوى خطيرة تؤثر على الدم أو المخ أو القلب وباقي أجزاء الجسم.
- تم اكتشاف 4 حالات مصابة بعدوى الفطر الأبيض في منطقة باتنا زبيهار في الهند.
- تحدث عدوى الفطر الأبيض بسبب العفن الفطري .
- يستنشق الإنسان هذه العدوى وتنتشر في أعضائه الحيوية .
- عدوى الفطر الأبيض ليست معدية ، ولا تنتقل من إنسان إلى آخر.
- أي شخص يعاني من نقص المناعة يمكن أن يصاب بالعدوى إذا لامس أي سطح يحتوي على هذه العفن ، مثل الماء والبيئات غير الصحية الأخرى.
- تسبب عدوى الفطر الأبيض أضرار جسيمة للأعضاء الحيوية خاصة الدماغ أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الكلى.
- لأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري والسرطان والأمراض المصاحبة الأخرى ، والتي تتطلب استخدام الستيرويد المستمر ، قد يواجهون أيضًا خطر الإصابة بالعدوى.
- أظهر معظم الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بعدوى الفطريات البيضاء أعراضًا تنفسية مشابهة لـ كورونا COVID-19 ، لكن انتهى بهم الأمر بالفحص السلبي للفيروس.