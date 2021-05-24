تعديلات قوية لـ أودي SQ8 تجعلها أكثر شراسة.. صور

تقدم شركة أودي الألمانية العديد من إصداراتها المتعددة داخل الأسواق العالمية، وتعتبر النسخة الشهيرة SQ8 أحد اقوى الطرازات المطروحة من قبل الصانع الألماني المخضرم وصاحب شعار الحلقات المتصلة الشهيرة، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

وتعزز ABT الألمانية من قدرات هذه النسخة القوية عبر عدة ترقيات، حيث كانت تضم مواصفات قياسية بمحرك ثماني الإسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 500 حصان، مع 771 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وطورت السيارة من قبل ABT لتحتفظ بنفس المحرك والسعة، ولكن ارتفعت قوتها إلى 640 حصان، مع 849 نيوتن/متر من عزم الدوران، ورغم عدم توافر البيانات الخاصة بقوة التسارع، لكن من المتوقع أن تأتي السيارة على نهج شقيقتها RS Q8، و التي تتسارع من 0 إلى قرابة الـ 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية فقط.

وتأتي السيارة بإطلالة خارجية مميزة، حيث يبرز اللون الأسود الامع الكثير من التفاصيل الخارجية، من الموجات التي تزين اعلى غطاء المحرك، والمناطق الجانبية للسيارة، كما تحتوي على مصابيح أمامية اكثر شراسة، مع شبكات هوائية متعددة المقاطع، والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وترتكزSQ8 على عجلات رياضية فلوفورمينج HR دارك سموك، يبلغ قياسها 22 و 23 بوصة، مع منظومة عادم مزدوجة، و عواكس ضوئية، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الحركة، إلى جانب مقصورة داخلية متطورة تضم شاشات عرض، و مقود حركة متعدد الوظائف، و حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية.