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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل اجتماع حسام البدري مع اتحاد الكرة

صدى البلد

عقد اليوم، الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اجتماعاً بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية وعرض بعدها تصورات المرحلة المقبلة واحتياجات المنتخب على المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاعتمادها وتيسير كافة الإجراءات المطلوبة.

وناقش المدير الفني مع جهازه الفني كافه تصورات المرحلة المقبلة والاستعدادات الفنية الخاصة بالمنتخب واستعراض كل المواقف والمواعيد والالتزامات الواقعة على عاتق الاتحاد والأندية بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لشكل استعدادات المنتخب الوطني قبل خوض أجندة شهر سبتمبر القادم، كما تم توزيع  المهام لمتابعة كل العناصر  سواء المحلية أو المحترفين وحصر مواعيدهم  المتفاوتة في كافه المسابقات.

يأتى ذلك في ضوء التعديلات التي طرأت من قبل الفيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم الي شهر سبتمبر القادم وهو ما قد يترتب عليها  تغييرات في برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة بما يضمن المحافظة على مصلحة كل الأطراف للحد من الأعباء وحالات إجهاد اللاعبين لتدارك تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.

حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي. 

منتخب اتحاد الكرة الجبلاية تفاصيل اجتماع

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