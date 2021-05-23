تفاصيل جديدة حول إصابة حارس أسوان وحقيقة غيابه عن أولمبياد طوكيو

اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على حالة عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا.

وتحدث الجهاز الطبي لمنتخب أوليمبي الفراعنة مع الجهاز الطبي لنادي أسوان عن الحالة الصحية لحارس المنتخب الأولمبي .

وتم التأكيد من جانب الجهاز الطبي لفريق أسوان أن إصابة عمر رضوان عبارة عن ارتخاء جزئي في الرباط الصليبي لا تستوجب أكثر من بضعة أيام غياب.



وسادت حالة من الارتياح لدى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بعد الاطمئنان على حالة عمر رضوان حارس مرمى نادي أسوان الصحية والتأكد من عدم التهديد بالغياب عن نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.



وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أول يونيو المقبل موعدا لإعلان قائمة الفريق استعدادا لدخول معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني مع إعلان قائمة اللاعبين عن برنامج الفريق خلال أجندة يونيو المقبل.

ويعكف الجهاز الفني على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو.

كانت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.