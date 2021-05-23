عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جديدة حول إصابة حارس أسوان وحقيقة غيابه عن أولمبياد طوكيو

عمر رضوان
عمر رضوان

اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على حالة عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا.

وتحدث الجهاز الطبي لمنتخب أوليمبي الفراعنة مع الجهاز الطبي لنادي أسوان عن الحالة الصحية لحارس المنتخب الأولمبي .

وتم التأكيد من جانب الجهاز الطبي لفريق أسوان أن إصابة عمر رضوان عبارة عن ارتخاء جزئي في الرباط الصليبي لا تستوجب أكثر من بضعة أيام غياب.


وسادت حالة من الارتياح لدى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بعد الاطمئنان على حالة عمر رضوان حارس مرمى نادي أسوان الصحية والتأكد من عدم التهديد بالغياب عن نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.


وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أول يونيو المقبل موعدا لإعلان قائمة الفريق استعدادا لدخول معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني مع إعلان قائمة اللاعبين عن برنامج الفريق خلال أجندة يونيو المقبل.

ويعكف الجهاز الفني على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو.

كانت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ترشيحاتنا

مكافحة الإدمان: مهملة 6 أشهر أمام الموظفين متعاطي المخدرات قبل الفصل.. فيديو

التنمية المحلية :اصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيا من خلال بوابة خدمات المحليات

اجتماع طارئ للجنة الزمالك الجديدة الثلاثاء.. والإدارة تؤازر الفريق أمام المصري

اتحاد الكرة يجري تعديلات على مواعيد الدوري

التعليم: زيادة مشرفي امتحانات الدبلومات لـ200 ألف.. وتنسيق مع الصحة لتطعيمهم

تاج الدين: جرعة ثالثة لمن تلقوا لقاح كورونا لتقوية الأجسام المناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

اتحاد الكرة: تتويج الأهلي بطلا لدورى 99 واعتبار الزمالك منسحبا فى هذه الحالة

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

السجن المشدد 15 عاما للمتهم بهتك عرض طفل معاق ذهنيا فى القليوبية

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ