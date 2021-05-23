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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يصدم الأندية بشأن إجراء الانتخابات

لدكتور حسام حسني،
لدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من الممكن انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، في شهر سبتمبر القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أنه يتمنى عدم إقامة انتخابات الأندية خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وأكمل: "انتخابات الأندية من الممكن أن يتم تأجيلها وهذا الأمر ضروري لأن الابتعاد عن التجمعات حاليا يكون أفضل من أجل الحفاظ على الجميع ويمكن أن تقام الانتخابات في أي وقت لاحق".

واختتم: "حتى الآن يجب تأجيل الانتخابات حتى يتم استقرار حالات كورونا وانخفاضها تدريجيا، ولابد ألا تتم انتخابات الأندية والاتحادات حاليا".

الدكتور حسام حسني لمكافحة فيروس كورونا فيروس كورونا انتخابات الأندية

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