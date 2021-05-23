اخبار الزمالك .. تلميحات بتوقيع فرجاني ساسي لآحد الاندية .. حسين لبيب رئيسا للنادي .. البنا حكم مباراة المصري والابيض

نشر موقع صدي البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الهامة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالتالي :-



خالد الغندور يكشف عن اول مطالبه من مجلس الزمالك الجديد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن اول مطالبه من مجلس إدارة النادي الجديد برئاسه حسين لبيب

صدمة لـ الزملكاوية.. خالد الغندور يلمح لتوقيع فرجاني ساسي لأحد الأندية

ألمح خالد الغندور نجم الزمالك السابق إلى توقيع فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول للقلعة البيضاء لأحد الأندية على الرغم من وجود مفاوضات مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

لجنة حسين لبيب تتسلم إدارة الزمالك

تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مهام إدارة القلعة البيضاء من اللجنة الثلاثية التي تقدمت باستقالتها من إدارة النادي.

محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك أمام المصري المقرر لها غدا الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

هشام يكن يحدد مطالبه من مجلس الزمالك الجديد لإستعادة استقرار البيت الأبيض

طالب هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق من مجلس ادارة النادي الجديد بضرورة الحفاظ على استقراره وهدوء الأوضاع داخل البيت الأبيض لحين انتخاب مجلس جديد