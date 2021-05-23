اتحاد الكرة يجري تعديلات على مواعيد الدوري

بسبب الأهلي وبيراميدز

عقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا، برئاسة وبحضور أحمد حسام عوض، عضو الاتحاد، مع كل من حسام البدري وشوقي غريب المديرين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، وتم الاطلاع على برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد، بالإضافة إلى الاطمئنان لتأهل ناديي الأهلي وبيراميدز للدور قبل النهائي لبطولتي الأندية الأفريقية أبطال الدوري والكونفدرالية، عددا من التعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات من 26 وحتى 28.

وناقش المدير الفني مع جهازه الفني كافة تصورات المرحلة المقبلة والاستعدادات الفنية الخاصة بالمنتخب واستعراض كل المواقف والمواعيد والالتزامات الواقعة على عاتق الاتحاد والأندية، بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لشكل استعدادات المنتخب الوطني قبل خوض أجندة شهر سبتمبر القادم، كما تم توزيع المهام لمتابعة كل العناصر، سواء المحلية أو المحترفين وحصر مواعيدهم المتفاوتة في كافة المسابقات.

يأتى ذلك في ضوء التعديلات التي طرأت من قبل الفيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم الي شهر سبتمبر القادم، وهو ما قد يترتب عليها تغييرات في برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، بما يضمن المحافظة على مصلحة كل الأطراف للحد من الأعباء وحالات إجهاد اللاعبين لتدارك تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية.

حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني: طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

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