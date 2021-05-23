الطموح حلو.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد على السوشيال ميديا .. شاهد

نشر الفنان عمرو سعد صورة له من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

يا مسا الجمال - الطموح حلو - ممثل جامد والطموح حلو ههههه



وشارك عمرو سعد فى بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.



تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.