اجتماع طارئ للجنة الزمالك الجديدة الثلاثاء.. والإدارة تؤازر الفريق أمام المصري

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة اليوم بعد تولي إدارة القلعة البيضاء، مشددا على أن الجلسة كانت للاستماع لكل الأطراف وللمجلس السابق.



وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء للترتيب لكافة الأمور، موضحا أن هناك بعض الملفات قامت اللجنة بالعمل عليها في الفترة الحالية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الملفات.



وأوضح أن مجلس الإدارة سيتواجد في مباراة الفريق غدا أمام المصري من أجل مؤازرة الفريق في اللقاء.



وشدد على أن جلسة وزير الرياضة اليوم شهدت تكريم المجلس السابق وعملية التسليم والتسلم للإدارة.