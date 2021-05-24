مواطن من حاجر المريس بالأقصر يستغيث من عدم توصيل الكهرباء للمنازل.. صور

استغاث المواطن جاد الرب يونس عثمان ، والمقيم بحاجر المريس " عزبة العماري " الطود غرب محافظة الأقصر ، في استغاثة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، بسبب عدم توصيل خدمة الكهرباء لمنازلهم.

ويقول فى رسالته : نعاني من عدم توصيل منزلنا مرفق الكهرباء مثل توصيل منزلي مرفق مياه شرب وحيث نقيم في منطقة نائية جبلية ونعاني من الظلام والحشرات والعقارب والثعابين والخنقة الذى نعانى منها، خاصة نحن فى فصل الصيف لم نجد نقطة مياه باردة للشرب أو مروحة نحتمى بهوائها من لهيب الجو الحارق وارتفاع درجة الحرارة .

وأضاف: نطمع من السادة المسئولين الموافقة علي توصيل كبل كهربائي بطول 65 متر وعمود كهربائي منخفض اسوة بالجار الشرقي الذى تم توصيل كبل كهرباء له بنفس الطول واعمدة كهرباء من محافظة الأقصر وتم توصيل التيار الكهربائي نظرا لمرور الضغط العالي الذي نبعد عنه 65 متر له، نناشدكم النظر لظروفي بعين الرحمة و الموافقة حيث ان مصدر دخلي الوحيد "منحة تكافل وكرامة وقيمتها ٤٢٠جنيها غير كافية المصاريف المنزلية " وأعول أسرة وغير قادر علي توفير شراء الكبل الكهربائي نأمل الموافقة نظرا لظروفنا المعيشية. بالموافقة أسوة بالجار الشرقي تم توفير له كبل كهرباء وأعمدة كهرباء من دعم محافظة الأقصر.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالهم وتوصيل خدمة الكهرباء لمنازلهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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