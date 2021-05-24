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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تطرح إصدارا خاصا من "مايباخ" S .. تفاصيل| صور

مرسيدس تطرح اصدار
مرسيدس تطرح اصدار خاص من "مايباخ" S .. تفاصيل| صور

يواصل الصانع الألماني العريق تألقه عبر اصدار جديد من الايقونة الفاخرة مايباخ، حيث يقدم نسخة قوية تحمل ترقياتS المميزة، و تعتبر هذه السيارة واحدة من افخم الإصدارات المطروحة من قبل مرسيدس، و تضم مايباخ S باقة من التجهيزات الداخلية إلى جانب التصميم الخارجي. 

تستمد مايباخ S قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 530 حصان، سعة 4000 سي سي، إلى جانب محرك من 12 اسطوانة، سعة 6000 سي سي، ينتج قوة قدرها 612 حصان، مع 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يمنحها أفضلية الانطلاق من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية فقط.

ترتكز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية متعددة الاضلاع، مع شبكات أمامية تعتمد على حزمة من الفتحات الهوائية بطريقة طولية الشكل، و التي تمنحها أفضلية التعامل معر الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب المستشعرات الامامية، و مصابيح مايباخ الانسيابية.

و تضم السيارة منظومة عادم مزدوجة الأداء، مع عواكس خلفية، و حساسات ركن، مع مصابيح نحيفة، كما تحتوي مايباخ S من الداخل على شاشات عرض أمامية و بالمقاعد الخلفية، مع مسند يد يضم شاشة متعددة الوظائف، مع مجموعة من المكبرات الصوتية و الترفيهية، إلى جانب عجلة قيادة مالتي فانكشن، و لوحة عدادات ديجتال، و مكيف هواء متعدد المناطق.

مرسيدس مايباخ الصانع الألماني اصدار جديد السيارة التجهيزات الداخلية

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