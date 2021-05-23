افتتاح بطولة الصداقة بين الشعوب الإفريقية .. صور

شهد حفل افتتاح بطولة الصداقة بين الشعوب الإفريقية اليوم الأحد، التي تقام برعاية اللواء دكتور طارق عمار رئيس جمعية الصداقة بين الشعوب في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية وعضو لجنة الرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً وتنظيم الإعلامي والناقد الرياضي طارق كمال.

وأقيم الافتتاح في كرنفال رياضي ضخم وكبير يضم 40 فريقا مصريا وإفريقيا وعربيا من الجاليات المقيمة بمصر.

وتزين الافتتاح بحضور قامات عربية ودبلوماسية كبيرة يتقدمهم الوزير المفوض السفير حيدر طارق الجابوري جامعة الدول العربية والقنصل الفلسطيني لدى أمريكا محمد الطاهر والمستشار السعيد سالم ورجل الأعمال والدكتور عمرو الصياد والدبلوماسي السيد سليم التلولي والصحفي إمام بدر والإعلامية تقوي إسحق.

وخطفت بعثة الجالية الفلسطينية تشجيع وتعاطف جميع من بالملعب لحظة دخولهم الاستاد.



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