اليوم.. محاكمة متهم بهتك عرض طبيبة في المعادى

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، محاكمة متهم بهتك عرض طبيبة بالقوة حال سيرها بالطريق العام بمنطقة المعادى .



تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.



وأسندت النيابة للمتهم "خ.أ"، تهمة هتك عرض المجنى عليها " م . ع " بالقوة بأن استطالت يده مناطق عفتها منها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.



وأكدت المجنى عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام برفقة الشاهدة الثانية قام المتهم بمباغتتها ولامس جسدها، إلا أن استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به حتى حضرت الشرطة ، وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.