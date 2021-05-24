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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الصرف تحاصر مساكن الناصرية الجديدة في الإسكندرية

صدى البلد

تحاصر مياه الصرف الصحي سكان «مساكن الناصرية الجديدة»، حي العامرية ثان، محافظة الإسكندرية، وسط شكاوى متكررة وتجاهل من المسؤولين بسبب انفجار شبكة الصرف الصحي ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا.
ويقول محمد أحمد من الأهالى فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لإصلاح شبكة الصرف الصحى سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للاصابة بالكورونا خاصة الأطفال وكبار السن".


وأضاف أن أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية مهددة بالانهيار فوق رؤوس السكان في اى لحظة بسبب انفجار شبكات الصرف الصحي بالمنطقة التي أدت لركود الماء تحت عقاراتهم مما جعل المباني تتشرب بالماء وتخرج من وسط العقارات ، مما يهددنا بالموت في اى لحظة بسبب إهمال المسئولين والتخطيط الخاطئ لبناء المساكن وإنشاء شبكات الصرف الصحي.

وأشار إننا نعيش نحن وأولادنا وسط برك مياه الصرف الصحي التي تغرقنا وتسبب لنا في روائح كريهة وانتشار الذباب حول منازلنا وأطعمتنا،مؤكدا أن مشكلة انفجار شبكات الصرف الصحي قائمة من حوالي 10 سنوات لم نر سيارة الصرف الصحي تدخل المساكن لرفع المياه الزائدة، مما يؤكد لنا إننا خارج حسابات الدولة وحسابات السادة المسئولين.


للتواصل من خلال
0 122 623 7285
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الوحده المحلية مياه الصرف الصحى أمراض مزمنة روائح كريهة نقل العدوى والفيروسات خدمة بين الناس

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