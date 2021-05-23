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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكاتب خاصة وليس لنا علاقة.. جامعة طنطا ترد على مشاهد الزحام

صدى البلد

رد الدكتور رفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، على الصور المتداولة لمشاهد الزحام لطلاب الجامعة لاستلام كتب جامعية بمكتبة طنطا.

وأكد مبارك، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر لطلاب يشتروا ملخصات وليس كتب جامعية وهي لمكان خاص وليس للجامعة اي علاقة بها تماما.

وأضاف الدكتور رفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا أن هذا الأمر لا علقة للجامعة بها تماما، والكاتب تبيع ملخصات نهاية العام، لافتا إلى أن بعض المدرسين في الجامعة يقومون بعمل هذه الملخصات. 

أخبار التوك

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