تعويضات وصلت إلى 550 مليون دولار.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تطورات قضية السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن آخر مستجدات قضية التحفظ على السفينة الجانحة " Evergiven"، هي أنه تم إصدار حكم نهائي بتأهيل التحفظ على السفينة ونقلها لمحكمة متخخصة للبت في التعويضات.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، ويقدمه الإعلامي "عمرو أديب " ، أن الهيئة وضعت رقم افتراضي لمحكمة التعويضات ، وذلك من خلال إجراء بحث على جميع المراكز التجارية المتضررة وحساب الخسائر ، ويقدر هذا المبلغ بـ 550 مليون دولار .

وأشار " ربيع " إلى أن هناك لوائح للهيئة تفيد بأن قبطان السفينة هو المسؤول عن حركتها وفي حالة الطقس السيء أو غيرها فإن له الحق في رفض العبور وتوافق الهيئة على ذلك ، حتى وإن اعترض المرشد فإن الهيئة تغير المرشد ، لافتا إلى أن قبطان السفينة لم يطالب بذلك من الأساس .

ولفت "ربيع " إلى أن السلطة المطلقة في الهيئة للقبطان، وهو المسؤول عن جميع القرارات بالسفينة ، مؤكدا أن الهيئة لم تغلق أبدا حتى مع أسوء الظروف الجوية ، نافيا أن يكون القبطان ارسل للهيئة أية شكوى دون الاستجابة لها.

وتابع أنه لا يمكن لمصر أن تفرط في حق الهيئة، بعد المجهود الضخم الذي تم من قبل العاملين ، مؤكدا أن هناك شهيد سقط من العاملين بالهيئة خلال الأزمة .

