عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعويضات وصلت إلى 550 مليون دولار.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تطورات قضية السفينة الجانحة

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس  هيئة قناة السويس، إن آخر مستجدات قضية التحفظ على السفينة الجانحة " Evergiven"، هي أنه تم إصدار حكم نهائي بتأهيل التحفظ على السفينة ونقلها لمحكمة متخخصة للبت في التعويضات.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، ويقدمه الإعلامي "عمرو أديب " ، أن الهيئة وضعت رقم افتراضي لمحكمة التعويضات ، وذلك من خلال إجراء بحث على جميع المراكز التجارية المتضررة وحساب الخسائر ، ويقدر هذا المبلغ بـ 550 مليون دولار .

وأشار " ربيع " إلى أن هناك لوائح للهيئة تفيد بأن قبطان السفينة هو المسؤول عن حركتها وفي حالة الطقس السيء أو غيرها فإن له الحق في رفض العبور وتوافق الهيئة على ذلك ، حتى وإن اعترض المرشد فإن الهيئة تغير المرشد ، لافتا إلى أن قبطان السفينة لم يطالب بذلك من الأساس .

ولفت "ربيع " إلى أن السلطة المطلقة في الهيئة للقبطان، وهو المسؤول عن جميع القرارات بالسفينة ، مؤكدا أن الهيئة لم تغلق أبدا حتى مع أسوء الظروف الجوية ، نافيا أن يكون القبطان ارسل للهيئة أية شكوى دون الاستجابة لها.

وتابع أنه لا يمكن لمصر أن تفرط في حق الهيئة، بعد المجهود الضخم الذي تم من قبل العاملين ، مؤكدا أن هناك شهيد سقط من العاملين بالهيئة خلال الأزمة . 
 

اخبار التوك شو هيئة قناة السويس قناة السويس أسامة ربيع السفينة الجانحة

ترشيحاتنا

طيبب المنتخب يكشف تطورات إصابة تريزيجه وموعد عودته

كان فيه قرى مفهاش صرف صحي .. عمرو أديب : الريس مهتم بحياة كريمة للمواطنين

قيود على تأشيرات والمساعدات الاقتصادية.. عقوبات عاجلة من الولايات المتحدة ضد إثيوبيا

الصحة: تسجيل 1145 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 51 وفاة

لماذا فقدت مصر والسودان الثقة مع الجانب الاثيوبي؟ وزير الري يجيب

أحمد مجاهد يعلن شرط عودة الجماهير إلى المدرجات بالدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

مستشار السيسي للصحة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ