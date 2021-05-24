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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان فيه قرى مفهاش صرف صحي .. عمرو أديب : الريس مهتم بحياة كريمة للمواطنين

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب ، إنه يتمنى أن يكون هناك اصطفاف كبير وعقل واع مصري بمشروع "  حياة كريمة  " ، خاصة بقرى مصر ، التي يعاني فيها المصريين من العيشة الغير كريمة.

وأضاف الإعلامي "عمرو أديب " ، خلال برنامج " الحكاية" ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن 58 % من المصريين قانطين بالقرى، وهم مركز الفقر في مصر، معقبا : " وضع مزري على مدار السنين .. مفيش صرف صحي.. مفيش كهربا" .

وتابع : أن الرئيس السيسي مهتم بـ إقامة " حياة كريمة " للمواطنين ، وتوفير مراكز الرعاية الصحية ، وتوفير الحياة الاجتماعية الكاملة. 


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة".

وقال  السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة".
 

حياة كريمة عمرو أديب اخبار التوك شو قرى مصر مبادرة حياة كريمة

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