من حقي اتكلم.. تعرف على تفاصيل مبادرة للكشف المبكر عن ضعاف السمع

كشفت الدكتورة ياسمين مطر، دكتوراة في الاكتشاف المبكر لضعاف السمع وصاحبة مبادرة من حقي أتكلم، تفاصيل المبادرة.

وأكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى المبادرة وتتم المبادرة بالتعاون مع وزارة الدفاع.



وأضافت الدكتورة ياسمين مطر، أن :"عملت مسح على مستوى محافظات الجمهورية وعملت 32 قافلة طبية حتى اليوم"، لافتة إلى أن هناك أسباب وراثية وزواج الأقارب وأيضا تناول بعض الأدوية.



وتابعت الدكتورة ياسمين مطر، أنه :"نحبب الأطفال في السماعات ونضع فيها أشكل محببة وغيرها ومكافآت للأطفال"، مشيرة إلى أن ضعف السمع يكون مرض نفسي أكثر من مرض عضوي.