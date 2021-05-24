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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه محطتي "بحر البقر" و"الحمام" أٌستخدمت من قبل 4 مرات

4 مرات على الأقل.. وزير الري: لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أن مصر تقوم بسد العجز المائي عبر إعادة إستخدام المياه أكثر من مرة، مضيفا : «لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر فنحن نعيد استخدام المياه 4 مرات على الأقل.

وأوضح «عبد العاطي» خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن محطتي "بحر البقر" و"الحمام" يعملان على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي  وقامت  بإستخدام  من قبل 4 مرات .

وأشار وزير الري والموارد المائية،  إلى أننا أوشكنا على الانتهاء من محطة "بحر البقر" بقدرة معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميا  وسوف  ننتهي من إنشاء محطة "الحمام" بقدرة 6 مليون متر مكعب يوما خلال سنة و أنشأنا أكثر من 120 محطة خلط للمياه لسد العجز.

وشدد على أهمية  مخزون المياه أمام السد العالي مهم جدا لمواجهة فترات الجفاف قائلاً : «ملء السد النهضة الإثيوبي هو مرحلة جفاف صناعي  ولذا عززنا مخزون السد العالي في السنوات الماضية لامتصاص أكبر قدر من صدمة ملء السد الإثيوبي».

وشدد على أن وزارة الري  تهدف إلى  تستهدف تبطين 7 آلاف كم من الترع في المرحلة الأولى من المشروع ، متابعا : « إنتهينا من تبطين 1700 كم من الترع حتى الآن وبلغت  التكلفة حتى الان أكثر من 20 مليار جنيه تكلفة تبطين الترع حتى الآن و نستهدف تبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة أكثر من 80 مليار جنيه».

وتابع  وزير الري حديثه : «هناك  أمر أخر  وهو أن نعيد استخدام المياه أكثر من مرة لسد العجز المائي خاصة أن مواردنا المائية تبلغ  مواردنا من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا  بواقع 55 مليار متر مكعب  من مياه النيل  والبقية تخص المياه الجوفية   ونقوم بإستهلاك  80 مليار متر مكعب من المياه سنويا رغم أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب سنويا».

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