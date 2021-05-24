نشرة الفن .. عودة نجاة بـعمل غنائي ضخم عن الجيش المصري .. وفاة والدة نانسي صلاح.. ليلى علوى وآسر ياسين ينضمون لـ 200 جنيه
نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، نسردها كما يلي في السطور التالية
بعد إعلان وفاتها.. قصة مأساوية لـ نانسي صلاح مع والدتها الراحلة
أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.
وكتبت نانسي صلاح: "لا إله إلا الله.. أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، آمين يارب العالمین".
شاهد.. طرح البرومو الدعائى لـ ماما حامل
طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما حامل"، البرومو الدعائى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.
وكانت الشركة قد طرحت البوستر الذى يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.
خاص.. تفاصيل عودة نجاة الصغيرة بعمل غنائى ضخم عن الجيش المصرى
كشف الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى عن حقيقة الأخبار المتدوالة عن عودة الفنانة القديرة نجاه الصغيرة إلى الغناء بعد فترة طويلة من الابتعاد.
وأكد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن هناك تعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة من خلال عمل غنائى ضخم إنتهت من تسجيله منذ فترة، إلا أنها تحتفظ بها وتنوى طرحه فى الوقت المناسب.
ليلى عوى وأسر ياسين وأحمد داوود.. 7 نجوم جدد ينضمون لفيلم قصة حياة 200 جنيه.. خاص
يواصل صناع فيلم حياة حياة 200 جنية تصوير العمل ، المقررعرضه أواخر العام الحالى فى دور السينما .
وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن العمل يحمل أسم قصة حياة 200 جنية، وحصل الموقع على عدد من أسماء المشاركين فى العمل بخلاف الاسماء التى يتم تداولها وهم ، ليلى علوى أسر ياسين وأحمد داوود .
المرض وعدم الزواج.. فنانون تعرضوا للسحر والأعمال السفلية
كشف عدد من الفنانين مؤخرًا، عن تعرضهم للسحر والأعمال السفلية؛ التي أدت إلى وقوع بعض الأزمات، ولكنهم تغلبوا عليها بالقرآن والصلاة.