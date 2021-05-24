نشرة الفن .. عودة نجاة بـعمل غنائي ضخم عن الجيش المصري .. وفاة والدة نانسي صلاح.. ليلى علوى وآسر ياسين ينضمون لـ 200 جنيه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، نسردها كما يلي في السطور التالية

أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

وكتبت نانسي صلاح: "لا إله إلا الله.. أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، آمين يارب العالمین".

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم "ماما حامل"، البرومو الدعائى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 يونيو المقبل.



وكانت الشركة قد طرحت البوستر الذى يضم أبطال الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وتظهر ليلى علوي في البوستر، بصحبة دفتر مرسوم عليه بطن حامل، وهو ما يشير إلى أنها امرأة عاملة على وشك الإنجاب، كذلك يحتوي البوستر على عدد من الأطفال، بصحبة سلام والميرغني، وليس من المؤكد إن كانوا أطفالهم، أم أشقائهم.

كشف الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى عن حقيقة الأخبار المتدوالة عن عودة الفنانة القديرة نجاه الصغيرة إلى الغناء بعد فترة طويلة من الابتعاد.

وأكد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن هناك تعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة من خلال عمل غنائى ضخم إنتهت من تسجيله منذ فترة، إلا أنها تحتفظ بها وتنوى طرحه فى الوقت المناسب.

يواصل صناع فيلم حياة حياة 200 جنية تصوير العمل ، المقررعرضه أواخر العام الحالى فى دور السينما .

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن العمل يحمل أسم قصة حياة 200 جنية، وحصل الموقع على عدد من أسماء المشاركين فى العمل بخلاف الاسماء التى يتم تداولها وهم ، ليلى علوى أسر ياسين وأحمد داوود .

كشف عدد من الفنانين مؤخرًا، عن تعرضهم للسحر والأعمال السفلية؛ التي أدت إلى وقوع بعض الأزمات، ولكنهم تغلبوا عليها بالقرآن والصلاة.