"المقاولون العرب": المشروعات المصرية أعطت ثقة للمسئولين الأفارقة في شركاتنا .. فيديو

قال المهندس أحمد العصار، النائب الأول لشركة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب متواجدة في السوق الإفريقية منذ أكثر من 34 عاما.

وأضاف "العصار"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "نعمل في الدول الإفريقية منذ أكثر من 34 عاما في مشروعات كبيرة ومتنوعة، لكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك تغيير في نوعية المشروعات والتحديات متمثلة في ضغط البرامج الزمنية والتكنولوجيا الحديثة ما كان له انعكاس كبير على المشروعات التي يتم تنفيذها في الدول الإفريقية".



وأوضح: "المقاولون العرب كانت آخر شركة مصرية قامت بتنفيذ سد وهو السد العالي"، مردفا: "تم الاستعانة بخبراء أجانب لتطوير الفكر والمعدات".



وأكد النائب الأول لشركة المقاولون العرب: "الثقل السياسي لمصر في الدول الأفريقية أصبح ظاهرا على الدول الأفريقية، والمشروعات التي تتم في مصر أعطت ثقة للمسئولين الأفارقة في الشركات المصرية".