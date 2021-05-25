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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لوحة بالألوان لرسام في مصر الفرعونية قبل 3400 عام تثير اهتمام الإعلام الخارجي.. تفاصيل

اثار
اثار

قالت الدكتورة وسام عبدالعليم باحثة في قسم الآثار بجامعة ارهوس بالدنمارك، إن لوحة بالألوان لرسام في مصر الفرعونية قبل ٣٤٠٠ عام أثارت اهتمام الإعلام الخارجي خلال الفترة الأخيرة ، مضيفة أن هذا الأمر ليس بجديد على عظمة المصري القديم.

 

وأضافت عبد العليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، أن هذه اللوحة مصنوعة من مواد لا يعرفها احد ويتم فيها دراسات كثيرة لمعرفة التركيبة، لافتة إلى أن التركيبة التي تم عمل اللوحة بها من أقدم التركيبات.

 

وتابعت الباحثة في قسم الآثار بجامعة ارهوس بالدنمارك، أن هذه اللوحة من عهد الملك امتحتوت العاشر، وهذه اللوحة عمرها اكثر من ٣٤٠٠ عام، مشيرة إلى أن الإعلام الخارجي اهتم بهذه اللوحة المذهلة. 

 

أخبار التوك شو اليوم الدكتورة وسام عبدالعليم لوحة بالألوان مصر الفرعونية

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