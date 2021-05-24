إطلاق الوزارة فعاليات أولمبياد الطفل المصري بالمحافظات.. تعرف على التفاصيل

روي الدكتور محمد شوقي المتحدث الرسمي باسم وزارة لشباب والرياضة، تفاصيل إطلاق الوزارة فعاليات أولمبياد الطفل المصري بالمحافظات.

وقال شوفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه تنفذ في كل محافظات الجمهورية واولمبياد الطفل المصري تهدف لاكتشاف الموهوبين الأولمبياد.

وأضافت الدكتور محمد شوقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه يشارك فيها ١٠٠ ألف مشارك ومشاركة وحاليا تجوب الشعلة كل محافظات مصر.

وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، شارة البدء لإنطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة 2021، بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة، بالشيخ زايد لتجوب شوارع المدينة حتى مركز شباب الشيخ زايد، بحضور سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وبعض القيادات التنفيذية.

