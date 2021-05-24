عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إطلاق الوزارة فعاليات أولمبياد الطفل المصري بالمحافظات.. تعرف على التفاصيل

اشرف صبحي
اشرف صبحي

روي الدكتور محمد شوقي المتحدث الرسمي باسم وزارة لشباب والرياضة، تفاصيل إطلاق الوزارة فعاليات أولمبياد الطفل المصري بالمحافظات.

وقال شوفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه تنفذ في كل محافظات الجمهورية واولمبياد الطفل المصري تهدف لاكتشاف الموهوبين الأولمبياد.

وأضافت الدكتور محمد شوقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه يشارك فيها ١٠٠ ألف مشارك ومشاركة وحاليا تجوب الشعلة كل محافظات مصر.

وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، شارة البدء لإنطلاق أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة 2021، بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة، بالشيخ زايد لتجوب شوارع المدينة حتى مركز شباب الشيخ زايد، بحضور سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وبعض القيادات التنفيذية.
 

أخبار التوك شو اليوم الدكتور محمد شوقي وزارة لشباب والرياضة أولمبياد الطفل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يطلق شعلة أولمبياد " الطفل المصري 2021 "

ترشيحاتنا

حادث مروع.. سقوط تلفريك بالركاب من أعلى قمة جبل في إيطاليا.. صور

وفيات كورونا في الهند تتخطى حاجز 300 ألف

بعد فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا .. رئيس نابولي يقيل جاتوزو عبر "تويتر"

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24-5-2021 والقنوات الناقلة

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 24 مايو 2021

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع كبير في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

ماذا أفعل إذا قرأت آية بها سجدة تلاوة بمكان غير مهيأ للسجود؟ الإفتاء ترد

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات لموظفي الدولة في هذه الحالات

مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام بعض أهالى الفيوم لأحد المساجد

ردد 10 كلمات قبل نومك.. تدعو لك الملائكة بغفران الذنوب حتى تستيقظ

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رائحة عرقهم.. الكلاب البوليسية الأسرع في اكتشاف مصابي كورونا.. صور

علمت بميعاد موتها.. عروس مصابة بالسرطان تجهز لزفافها وجنازتها في وقت واحد|صور

تقدر بملايين الجنيهات.. سرقة مسبحة ثمينة ومجوهرات ملكية من داخل قلعة بريطانية|صور

ينتقل من الكلاب ويصيب الأطفال.. انتشار نوع جديد من فيروس كورونا|صور

فيديو

نهايات متشابهة للضيف وجورج وسمير .. كيف رحل ثلاثي أضواء المسرح ؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ