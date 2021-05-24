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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

واتساب و فيس بوك وإنستجرام تهدد حياة قائدي السيارات ..التفاصيل

واتساب و فيس بوك
واتساب و فيس بوك و إنستجرام تهدد حياة قائدي السيارات ..

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي و تكنولوجيا الهواتف المحمولة، أحد أهم العناصر في حياتنا اليومية، حيث يستخدمها الصغير و الكبير في مختلف المجالات، و نلجأ اليها باستمرار لمتابعة الكثير من التفاصيل، و التي تختلف مش شخص إلى اخر، و لكن مع قيادة السيارات يبدو أن الامر سوف يختلف كثيرًا.

 

فقد تتسبب تقنيات التواصل في الكثير من المشكلات لقائدي السيارات، أبرزها حوادث السير، و الخروج عن المسار، أو الانحرافات المختلفة، و من اجل سلامة الجميع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات، و ذلك قبل أن نقع في مخاطر الهواتف المحمولة.

 

 – التحدث في الهاتف 

 

يقع الكثير من قائدي السيارات في مشكلات كبيرة اثناء القيادة، و التي تؤدي إلى التصادم المفاجئ، و يرجع ذلك إلى مشكلات التشتت الذهني أو الانفعال بسبب أمر ما اثناء المكالمة.

 

 – إساءة استخدام الـ GPS 

 

لاشك أن تقنية الـ GPS أحد أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة، و التي توفر الكثير من الوقت و الجهد، و هي بمثابة المنقذ في الكثير من الأوقات، و لكن هذا المنقذ قد يدفعك إلى مشكلة كبيرة تهدد الحياة، و ذلك عندما نقوم بالتركيز مع الخريطة الارشادية اكثر من اللازم، مما يترتب عليها الانشغال بغير الطريق و احتمالية الوقوع في حادث تصادم.

 

 – هوس تقنيات الفيديو 

 

أصبحت تقنيات الفيديو و التي يتم التقاطها من داخل قمرة القيادة، و ذلك اثناء السير على الطرق و السرعات المختلفة، احد اخطر الوسائل التي تهدد حياة قائدي السيارات، و يجب علينا أن نحد من هذه الظاهرة، بل نتمتع عنها تمامًا لما تحمله من خطورة كبيرة.

 

 – التصفح الالكتروني 

 

يجب أيضا أن نتجنب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اثناء القيادة، و ترك التصفح الالكتروني تمامًا لحين الانهاء من الرحلة، مع الالتزام بجميع القواعد المرورية، و ذلك لكي نتفادى جميع عناصر الخطورة، و الوصول سالمين إلى بر الأمان.

واتساب فيس بوك انستجرام قائدي السيارات التواصل الاجتماعي تكنولوجيا الهواتف المحمولة

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