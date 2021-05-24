طارق شوقي : عدد الحضور في الإمتحان الثاني التجريبي للثانوية العامة 75 %

أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، على سير الإمتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة بشكل جيد ، اليوم ، موضحا أن عدد الطلاب النظامين بالجمهورية 570 ألف ، وعدد الذين حضروا الإمتحان التجريبي 440 ألف فقط ، بنسبة حضور 75 %.

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحكاية " ، أن نسبة الحضور ليست جيدة ، لأنها تثبت أن هناك 25% من الطلاب غير مهتمين ، على الرغم من أن الهدف الأول من تلك الامتحانات هي خدمة الطلاب ، وهو ما تم بناء على رغبة الطلاب من الأساس.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهدها لخدمة الطالب ، وما يتردد حول مساوئ في " السيستم " غير صحيح ، وذلك لأن الاختبار التجريبي كان الهدف منه فقط اختبار الخوادم بالمدارس من خلال الشبكات الداخلية .

ونوه على أن هناك 100 ألف طالب لم يكونوا على علم بكلمة السر واسم المستحدم الخاص بجهاز "التابلت" الخاص به ، وهو عدد كبير ، مناشدا الطلاب بالتحديث المستمر للأجهزة الخاصة بهم .

وتابع أن هناك حالة من عدم إدراك التعامل مع الأجهزة ، على الرغم من أن الطالب قام بالعمل عليه من قبل في الصفين الأول والثاني الثانوي ، مما يدل أن الطالب لم يكترث للامتحانات السابقة .

