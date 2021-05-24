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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق شوقي : عدد الحضور في الإمتحان الثاني التجريبي للثانوية العامة 75 %

وير التربية والتعليم
وير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي ،  وزير التربية والتعليم ، على سير الإمتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة بشكل جيد ، اليوم ، موضحا أن عدد الطلاب النظامين بالجمهورية 570 ألف ، وعدد الذين حضروا الإمتحان التجريبي 440 ألف فقط ، بنسبة حضور 75 %.

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحكاية " ، أن نسبة الحضور ليست جيدة ، لأنها تثبت أن هناك 25% من الطلاب غير مهتمين ، على الرغم من أن الهدف الأول من تلك الامتحانات هي خدمة الطلاب ، وهو ما تم بناء على رغبة الطلاب من الأساس.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهدها لخدمة الطالب ، وما يتردد حول مساوئ في " السيستم " غير صحيح ، وذلك لأن الاختبار التجريبي كان الهدف منه فقط اختبار الخوادم بالمدارس من خلال الشبكات الداخلية .

ونوه على أن هناك 100 ألف طالب لم يكونوا على علم بكلمة السر واسم المستحدم الخاص بجهاز "التابلت" الخاص به ، وهو عدد كبير ، مناشدا الطلاب بالتحديث المستمر للأجهزة الخاصة بهم .

وتابع أن هناك حالة من عدم إدراك التعامل مع الأجهزة ، على الرغم من أن الطالب قام بالعمل عليه من قبل في الصفين الأول والثاني الثانوي ، مما يدل أن الطالب لم يكترث للامتحانات السابقة . 
 

اخبار التوك شو طارق شوقي وزير التربية والتعليم الامتحان التجريبي للثانوية العامة الثانوية العامة

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