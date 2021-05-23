أحمد موسي: لولا تدخل مصر لإستمر العدوان الإسرائيلي علي غزة حتي اليوم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو من بادر بالاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عقب موقفه المشرف من القضية الفلسطينية، ودوره الكبير في وقف إطلاق النار.

وأضاف، خلال حلقة اليوم، من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جميع وسائل الاعلام في كل بلاد العالم، تتحدث عن المجهود المصري في عودة الاستقرار، ووقف إطلاق النار في قطاع عزة.

واشار الإعلامي احمد موسي إلي أنه لولا تدخل مصر لإستمر العدوان الإسرائيلي علي غزة حتي يومنا هذا، موضحا:" الفلسطنين يحتفلون بالعيد هذه الأيام بعد توقف القصف الذى بلغ أشده أول أيام عيد الفطر.

واستعرض موسى، ما قام به الرئيس الأمريكي بايدن، من شُكر للرئيس السيسي وكبار المسئولين المصريين الذين لعبوا دورا كبيرا في حل الأزمة الفلسطينية.