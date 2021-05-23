أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

عبر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول عن سعادته بتأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر”:"لقد مررنا بالكثير هذا الموسم. كانت الملاعب فارغة، إلى جانب العقبات الكبيرة التي واجهناها."

وأضاف:" كانت ستحطم أي فريق آخر ليس نحن تواجدنا في المركز الثالث ولم نتوقف أبدا عن الإيمان."

واحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، ليتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وتوج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف واحد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.