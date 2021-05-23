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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. قرارات لجنة الزمالك.. اتحاد الكرة يجري تعديلات علي جدول الدوري

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.

يوفنتوس  يحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على بولونيا 

بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.حجز فريق يوفنتوس مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.حجز فريق يوفنتوس مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.نتوس يحجز مقعدا فى دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك بولونيا

 

قرار جديد .. تعيين 3 متحدثين رسميين لنادي الزمالك

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال اجتماعه اليوم على تعيين 3 متحدثين رسميين باسم النادي.

حسين لبيب يكشف عن سبب اجتماع لجنة الزمالك الجديدة اليوم

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي الزمالك عن سبب عقد اللجنة جلسة اليوم، حيث أكد أنها جاءت للاستماع لكل الأطراف خاصة للجنة السابقة.

السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش مهدد بالتأجيل بسبب بيراميدز

تواجه مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر المصري شبح التأجيل بعد إعلان اتحاد الكرة عن إجراء تعديلات جديدة فى مباريات الدوري الممتاز اليوم.

 

اجتماع طارئ للجنة الزمالك الجديدة الثلاثاء.. والإدارة تؤازر الفريق أمام المصري

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة اليوم بعد تولي إدارة القلعة البيضاء، مشددا على أن الجلسة كانت للاستماع لكل الأطراف وللمجلس السابق.

 

اتحاد الكرة يجري تعديلات على مواعيد الدوري

عقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا، برئاسة وبحضور أحمد حسام عوض، عضو الاتحاد، مع كل من حسام البدري وشوقي غريب المديرين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، وتم الاطلاع على برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة.

 

اتحاد الكرة يوضح متى تنتهي عقوبة إمام عاشور

أكد مسؤولو اتحاد الكرة أن المباراة الفاصلة بين الاهلي والزمالك في دوري الشباب مواليد ٩٩ تعتبر الأخيرة فى فترة إيقاف أمام عاشور لاعب القلعة البيضاء.

أشرف صبحي يصطحب وزير الرياضة الروسي في جولة سياحية بمجمع الأديان

اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد، أوليج ماتيتسين وزير الشباب والرياضة الروسي في جولة سياحية بمجمع الأديان ضمت زيارة الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبي سرجة وذلك ضمن زيارة وزير الشباب والرياضة الروسي للقاهرة ، وعقب الانتهاء من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين المصرية الروسية في المجال الرياضي تعزيزاً للتعاون المثمر بين البلدين.

وزيرالرياضة يطمئن على بعثة الاهلى قبل السوبر الافريقى.. ويهنىء بيراميدز بالتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الإطمئنان على بعثة النادى الاهلى أثناء رحلتها من جنوب أفريقيا إلى أسوان قبل المغادرة مباشرة إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى السوبر الافريقى المقرر له الجمعة المقبل.

اتحاد الكرة يجري تعديلات على مواعيد الدوري مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب الأهلى طلائع الجيش السوبر المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

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