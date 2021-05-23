وزير الري: 3 سيناريوهات للتعامل مع موسم فيضان العام الجاري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة للتعامل مع موسم فيضان العام الجاري.

وتابع «عبد العاطي» خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»: « شكل الفيضان في علم الله لكن إحنا بنشغل على كافة مستويات السيناريوهات وأولها أن الفيضان يبقى عالي وهذا لا يوجد به مشكلة ، والثاني هو الفيضان المتوسط وله حلول فنية عادية ستم تعويضها بالمخزون، أما الثالث هو، لو حدث جفاف طبيعي مقنرناً بعملية الملء الصناعية فهذا سيكون تأثيره مضاعف على مصر لكن نستطيع إمتصاص جزء كبير من التأثير».

وعن ضرورة التوصل لاتفاق رغم جاهزية مصر لامتصاص تأثيرات الصدمة المائية قال وزير الري والموارد المائية :«سد النهضة مش هيعد سنة واحدة ده مكمل 100 أو 200 سنة لان كده إحنا بنتكلم عن حقوق مصر المائية لما هو قادم وانا مش هحط مقدرات شعوب ودول بدون إتفاق وبالتالي أهمية الاتفاق انه يحدد الحقوق والواجبات لكافة الاطراف ».



وشدد على أن الوصول لاتفاق ملزم يضمن حقوق وواجبات كافة الاطراف مرهون بإرادة سياسية من الجانب الاثيوبي ، متابعا:«نحتاج إرادة سياسية من إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية للجميع ومصر لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق واستقرار الاقليم وعبرنا عن ذلك بطروحات مختلفة، كما طرحنا فكرة صندوق تنمية مشترك بين الدول الثلاثة لإثباب توافر الإرادة السياسية للحل لكن في المقابل إثيوبيا لم تثبت جديتها في الوصول لاتفاق قانوني ملزم حتى الآن».